Wopke Hoekstra commissario Ue al Clima | Il Green Deal andrà avanti comunque Italia partner affidabile – L’intervista

(Di martedì 2 luglio 2024) L’esperienza dialla Commissione europea è diversa, almeno in parte, da quella di tutti i suoi colleghi. Il politico olandese del Ppe è stato catapultato a Bruxelles a legislatura ben avviata. Anzi, quasi finita. L’approdo nel collegio dei commissari presieduto da Ursula von der Leyen è avvenuto ufficialmente solo a ottobre 2023, appena sette mesi prima delle elezioni europee. Eppure, il portafoglio chesi è ritrovato a gestire è tutt’altro che trascurabile: «Azione per il», mica poco per un blocco di Paesi che si è candidato a diventare la prima economia al mondo a raggiungere la neutralitàtica. Quando è arrivato Bruxelles,, che è stato per quattro anni ministro olandese delle Finanze, si è ritrovato a raccogliere un’eredità piuttosto ingombrante: quella di Frans Timmermans, suo connazionale ma di orientamento socialista, artefice di quelche è diventato tratto distintivo dell’ultima Commissione europea.