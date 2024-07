Varese dalla Regione 120mila euro per il Centro Geofisico Prealpino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 luglio 2024), 2 luglio 2024 – La Giunta regionale lombarda ha stanziatoper ildi, con l'obiettivo di assicurare la continuità delle attività, di rilevante valore scientifico, anche in ambito sismico e di previsioni meteo. Il, che ha sede nella dacia di Villa Baragiola, svolge importanti attività di monitoraggio, previsione e prevenzione. Gestisce numerose stazioni meteorologiche e un sensore della rete di sorveglianza sismica, in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (l’Ingv). I fondi saranno erogati da Arpa Lombardia, l’Agenzia regionale per l’ambiente. "Risorse utili - ha detto l'assessore lombardo alla Sicurezza, Romano La Russa - per una realtà di eccellenza.