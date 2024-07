Truffe e riciclaggio per erogazioni pubbliche | arrestato avvocato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 2 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNella giornata odierna, al termine di un’articolata attività d’indagine delegatae coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino hanno lato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di undel Foro di Avellino, F.F., indagato per i delitti di truffa aggravata per il conseguimento di erogaziori, impiego di denaro di provenienza illecita,ed autodi ingenti crediti di imposta, illecitamente acquisiti per inesistenti lavori edili relativi ai cc.dd. Bonus Facciata. Nella stessa indagine risultano coinvolte altre nove persone, indagate perdei proventi illeciti ottenuti.