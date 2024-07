Nuoto Europei Juniores | staffette d’oro per l’Italia 4×100 dominate! Tante finali nel carnet

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024)peraglididi Vilnius, in Lituania. Nella piscina del centro sportivo Lazdynai iniziano la festa Sara Curtis, Chiara Sama, Cristiana Stevanato e Caterina Santambrogio, che conquistano l’oro nellafemminile con una gara in rimonta: un piccolo, grande capolavoro, chiudendo in 3’41”12, un solo centesimo meglio della Francia con la Germania terza in 3’41”60. Poi, subito dopo, arrivano gli uomini: Gabriele Valente, Carlos D’Ambrosio, Mirko Chiaversoli e Lorenzo Ballarati dominano la gara maschile, chiudendo in 3’17”04 avanti a Francia e Gran Bretagna: un inizio zoppicante, ma poi Chiaversoli e Ballarati fanno lo strappo decisivo, rifilando quasi due secondi agli avversari. E così, in un amen, la spedizione azzurra, da 44 atleti, vola diretta in cima al medagliere.