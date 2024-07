Musumeci frena sull' autonomia Zaia | le leggi si rispettano

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 2 luglio 2024) AGI - Parla di richiesta "assolutamente precoce", legittima "in linea di principio", ma che solleva "problemi di opportunità". Nellooppone le "perplessità" che riscontra "dentro la coalizione di maggioranza e tra le Regioni del Mezzogiorno" alla richiesta avanzata dalla Regione Veneto di riaprire il tavolo di confronto con il governo per il trasferimento delle competenzee nove materie per cui non è prevista la definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni (Lep). La lettera di richiesta di avvio della trattativa, indirizzata a Giorgia Meloni e al ministro Roberto Calderoli, è stata firmata ieri dal governatore leghista, a cinque giorni dalla promulgazione della leggedifferenziata, arrivata la settimana scorsa.