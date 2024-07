Eminem annuncia l’album The Death of Slim Shady Coup de Grâce

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 2 luglio 2024)hato l’uscita del suo nuovo album Theofdehato l’uscita del suo nuovo album Theofde), in uscita in tutto il mondo il 12 luglio.arriva accompagnato da un folle trailer cupo, dark e “demoniaco”, nella tradizione del miglior film horror, pur con la solita ironia, vero marchio di fabbrica dell’artista. L’attesissimo disco è anticipato da un nuovo singolo Tobey con Babytron e Big Sean in uscita oggi su tutte le piattaforme digitali. L’artista ha postato sui social un teaser trailer della clip della canzone, diretta da Cole Bennett, e disponibile su VEVO/YouTube dal 5 luglio. Nel mentre, il primo singolo singolo Houdini continua ad essere tra i brani più ascoltati al mondo e presente in tutte le classifiche globali.