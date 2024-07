Elezioni Francia strategia anti Le Pen | si ritirano 218 candidati

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 2 luglio 2024) Mentre si avvicina il secondo turno dellelegislative, in programma il 7 luglio, il panorama politico francese è segnato da una serie di ritiri strategici. Secondo il quotidiano Le Monde, sono 218 iche hanno deciso di ritirarsi dalla corsa elettorale, nel tentativo di formare un “fronte-Le Pen”. Tra questi, 130 ritiri provengono dalla sinistra e 82 dalla coalizione presidenziale Ensemble. Appelli alla Desistenza L’avanzata del Rassemblement National (RN) di Marine Le Pen e Jordan Bardella al primo turno delle legislative ha scatenato numerosi appelli alla “desistenza”. L’obiettivo è sostenere icon maggiori probabilità di sconfiggere i rappresentdell’estrema destra, in un momento cruciale per la politica francese.