Andare al cinema non è mai stato così bello | da Milano a Pavia passando per Bologna e Napoli le rassegne estive

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) In Italia è finalmente arrivata l’estate. Bere molta acqua, indossare abiti leggeri,alla sera. Ancora meglio se all’aperto. Sono queste le indicazioni ufficiali per superare l’allerta caldo. Più o meno. Di certo c’è che fino a settembre vedere film italiani ed europei costa solo 3,50 euro. Per cui andate e popolate i giardini e le piazze. E se non sapete a qualidedicarvi, ecco le più sugge salutari del 2024. Ma ricordatevi il ventaglio. “AriAnteo 2024”, ilall’aperto diDopo la primavera più piovosa degli ultimi 128 anni (no, non è un’iperbole), il meteo sembra finalmente dare una tregua ai milanesi, seppur a giorni alterni. E tra nuove uscite allettanti e capolavori dello scorso inverno – che tornano sul grande schermo per dare un’occasione anche ai procrastinatori che avevano perso l’attimo – quale miglior momento pera scoprire le 4 sedi en plen air di AriAnteo? Eccole: Chiostro dell’Incoronata, CityLife, Fabbrica del Vapore, Palazzo Reale.