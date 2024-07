Perché inserire nel corredino le mussole per neonato

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di lunedì 1 luglio 2024) Nella lista delle cose da comprare per la nascita del proprio bimbo spiccano body, trio, biancheria da culletta e prodotti per l’igiene dei più piccoli, ma bisognerebbeanche leper. Cosa sono e a cosa servono? La mussola è un tessuto estremamente leggero e traspirante e per questo adatto alla pelle sensibile dei lattanti. Si presenta come una garza, ha un buon poter assorbente, quindi si può usare come asciugamano, ed è molto fresca, ideale per avvolgere i bimbi o per avere un’alternativa alla classica copertina. Leper, a seconda delle dimensioni, si possono utilizzare in tanti modi e per questo sono ottime come idee regalo per la nascita del bebè. Cosa sono leper? Lepersono, come detto, tessuti leggeri e traspiranti, generalmente fatti di cotone o bambù, utilizzati per vari scopi nella cura dei bambini piccoli.