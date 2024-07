Marco Cattaneo sbarca a Eurosport per le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 1 luglio 2024)su Instagramsarà, a giorni, un nuovo volto di. Dopo l’addio a DAZN, ufficializzato da lui stesso nel corso dell’ultima giornata del campionato di Serie A, il giornalista approda a Warner Bros. Discovery per raccontare ledi Parigi, al via il 26 luglio. “La prima reazione, lo scorso inverno, è stata chiedermi come e cosa fare per esserne completamente all’altezza. A pochi mesi da Parigi 2024,mi aveva proposto di entrare a far parte della sua squadra, la squadra olimpica” rivela lo stessoin un lungo post su Instagram in cui ammette di aver pensato più volte se essere o meno all’altezza di dare voce ai Giochi Olimpici. Poi si è fatto convincere dalla magia sportiva dei cinque cerchi e anche dal fatto che “non sarò solo”.