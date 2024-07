Linea ferroviaria Napoli-Bari da domani nuovo cantiere lungo la Telesina

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 1 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPossibili disagi per gli automobilisti che percorreranno laa partire dae fino al 12 di luglio per l’installazione di undella lunghezza di 200 metri nel territorio di Solopaca. Senso unico alternato mediante impianto semaforico per permettere la realizzazione di due sondaggi geognostici, strumenti che permettono di analizzare il suolo in profondità, per conoscerne la sua stratigrafia e di valutare le sue caratteristiche geologiche, geotecniche e idrogeologiche, e l’installazione di strumentazione topografica da utilizzare nell’ambito dei lavori per la realizzazione della, tratta Telese-San Lorenzo. L’ordinanza è stata emessa da Anas a seguito della richiesta del Consorzio Telese Scarl, per conto di RFI.