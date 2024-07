La Figc multata dall’Antitrust | oltre 4 milioni di euro Abuso di posizione dominante nell’organizzazione dei tornei giovanili

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Una multa dadiperdi. Non è esattamente un bel periodo per la: mentre la Federcalcioè alle prese con le conseguenze dell’peo più disastroso della storia della Nazionale italiana, arriva anche la mazzata dell’Antitrust. L’Autorità ha sanzionato la Federazione italiana giuoco calcio, accusandola di aver abusato della proprianel mercato dell’organizzazione deidi calcioa carattere agonistico. In particolare, secondo l’Antitrust, laha escluso gli Enti di Promozione Sportiva e limitato la loro attività nel settore delle competizioni amatoriali. “Una complessa strategia per avere il monopolio” Lo scorso 24 maggio i funzionari dell’Agcm (l’Autorità garante della concorrenza e del mercato) avevano svolto ispezioni nelle sedi nazionali e campane di-Settore giovanile scolastico con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza.