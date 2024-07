Jannik Sinner | Il challenger di Bergamo svolta della mia carriera lì per la prima volta ho sentito acclamare il mio nome

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 1 luglio 2024) Che traci sia un legame speciale è fuori discussione: il tennista altoatesino ha vinto qui il primosua, nel 2019, superando in una finale a senso unico Roberto Marcora, che allora lo precedeva in classifica Atp di circa 300 posizioni. A 17 anni diventò così il primo italiano under 18 a imporsi in un torneo, impressionando tutti per la lucidità e la solidità del suo gioco: “Il ragazzo si farà”, si suol dire in queste occasioni, e le previsioni non erano sbagliate. Se la città se lo ricorda, anche l’attuale numero uno al mondo conserva nel cuore quelle emozioni. L’occasione per ricordarle l’ha avuta alla vigilia del suo debutto a Wimbledon (lunedì 1 luglio attorno alle 18 contro Hanfmann), durante un’intervista commerciale.