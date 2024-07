Corruzione in Liguria Paolo Signorini resta in carcere | Trovi un’altra soluzione abitativa per i domiciliari

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024)in, per il momento. L’ex presidente del porto di Genova ed ex amministratore delegato di Iren si trova nell’istituto penitenziario di Marassi dal 7 maggio scorso con l’accusa di essere stato corrotto dall’imprenditore Aldo Spinelli durante il mandato da presidente dell’Autorità portuale di Genova, nell’ambito della stessa inchiesta che ha portato aiil presidente dellaGiovanni Toti. Il tribunale del Riesame ha rigettato l’istanza presentata dagli avvocati d, Enrico e Mario Scopesi, perché le soluzioni individuate per i– un’abitazione a Genova messa a disposizione da una parente oppure ad Aosta dal fratello – non sono apparse ai giudici sufficientemente tranquillizzanti circa il rischio di inquinamento probatorio.