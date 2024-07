Cecilia Rodriguez il velo con dedica e la spallina retrò | i dettagli dell’abito da sposa firmato Atelier Emè

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 1 luglio 2024)Emè firma l’abito nuziale di. L’ispirazionemozzafiato e quelo sulche (forse) ci eravamo persi Sembra scontato ma non lo è. Al suo matrimonioera davvero la più bella) È infatti successo a tante spose vip di essere state messe in secondo piano da amiche o invitate – ultima in ordine temporale Diletta Leotta messa “al tappeto” da Elisabetta Canalis – che pur non volendo hanno saputo creare il perfetto connubio tra eleganza, charme e naturale bellezza. In questo casobatte tutte – così come dovrebbe essere – dimostrando di avere un gusto impeccabile e un occhio clinico per la moda vista nella sua accezione più semplice: ovvero, scegliere ciò che più valorizza.