PlayStation Studios 11 dei 15 team sono al lavoro su giochi non ancora annunciati

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di domenica 30 giugno 2024) A cosa stanno lavorando i? Questa è la domanda che si è posto un fan, giungendo alla conclusione che ben 11 dei 15di sviluppo di Sonyalsunonufficialmente. A realizzare questo calcolo è stato nello specifico un utente di ResetEra, indicando che la stragrande maggioranza degli studi interni del colosso giapponesealsu titoli nonufficialmente, nonostante in alcuni casi siano in sviluppo da ormai svariati anni. Leggiamo qui di seguito la lista dei gioco attualmente in sviluppo presso i: Asobi: Astro Bot Bend Studio: – Bluepoint: – Firesprite: – Firewalk: Concord Guerrilla: – Haven: FairGame$ Housemarque: – Insomniac: Marvel’s Wolverine Media Molecule: – Naughty Dog: – Polyphony: – (probabilmente si tratta di Gran Turismo 8) San Diego Studio: – (con ogni probabilità si tratta di MLB The Show 25) Santa Monica Studio: – Sucker Punch: – Anche togliendo ipraticamente certi,ben 9 iche non hannoannunciato il loro prossimo gioco, suggerendo di conseguenza che in quel di Sony hanno deciso di cambiare il modello comunicativo rispetto alla generazione precedente (PS4), annunciando i titoli esclusivamente quando mancano pochi mesi al lancio.