L’onda blue Marine il figlio delle banlieu e un gollista coraggioso Così l’effetto-Meloni scuoterà la Francia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 30 giugno 2024) Li vedranno arrivare? I sondaggi francesi lasciano presagire che il Rassemblement National diLe Pen e Jordan Bardelladalle fondamenta le paludate dinamiche della politica francese. La vittoria alle Europee e l’endorsement di Ciotti, leader dei Republicans neo-gollisti, hanno costretto gli analisti transalpini ad uscire dalla dinamica amico-nemico e dal comodo calduccio del blocco repubblicano, e antifascista, per provare a capire dove nasca, come cresca e perché si consolidi il consenso per il partito di. Lo psicodramma a sinistra èdi una banalizzazione del consenso per la destra che conosciamo bene anche a casa nostra; e non è dissimile da quella che ha portato Giorgiae Fratelli d’Italia a guidare l’Italia, mentre tutti lo vedevano come un obiettivo impossibile o irrealizzabile.