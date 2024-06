Nuoto di Fondo Sky Sporting | la giovane Martina De Guglielmo convocata nella Rappresentativa Campana

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 28 giugno 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNuova importante soddisfazione perDe(categoria Juniores) che si allena alla piscina Open Sky di Calvi ed è tesserata con la società Sky. La giovanissima nuotatrice è stataper far parte della ‘Regionaledi’ che parteciperà al Trofeo delle Regioni in acque libere in programma a Piombino, in provincia di Livorno, i prossimi 2 e 3 luglio. La De, classe 2009, ha già vissuto esperienze importanti ed è reduce dai Campionati Italiani giovanili indoor di, che si sono svolti lo scorso marzo a Riccione. Nel suo curriculum c’è anche la prestigiosa partecipazione ai Criteria Nazionali Giovanili e tante altre gare dove si è messa in mostra ottenendo ottimi risultati.