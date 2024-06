Romina in anteprima mondiale al Biografilm Festival 2024

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 3 giugno 2024), il documentario di VALERIO LO MUZIO E MICHAEL PETROLINI, scritto da Lo Muzio e Giorgia Malatrasi insieme al produttore EMILIANO TROVATI, verrà presentato insul palco della ventesima edizione di. Di cosa parla “”?racconta la storia diCabezas Navarrete, giovane donna di seconda generazione cresciuta tra le strade della Bolognina – quartiere di Bologna storicamente caratterizzato da una forte componente multietnica e proletaria. Il suo sogno: tirare di boxe a livello agonistico, grazie all’incontro con la PALESTRA POPOLARE “A.S.D. BOLOGNINA BOXE”. Ma non importa quello che si desidera e quanto ci si impegni, quando vivi in balia delle anomalie del sistema. Non importa l’esempio di PAMELA MALVINA NOUTCHO SAWA, campionessa italiana ed europea dei pesi leggeri, cresciuta sportivamente nella stessa palestra (e presente nel film).