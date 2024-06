Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 3 giugno 2024) Le forze ucraine hanno lanciato il lorolautilizzandodopo l'autorizzazione ufficiale da parte di Washington. Questa azione, riportata da fonti russe non ufficiali, ha colpito un sistema di difesa antiaerea nella regione frontaliera di Belgorod. L'evento ha suscitato preoccupazioni a livello internazionale, con vari paesi che temono un ulteriore deterioramento della situazione.Gli esperti militari stanno valutando le implicazioni strategiche di questoe il potenziale impatto sulla dinamica del conflitto. Mentre l'Ucraina rivendica il diritto di difendersi e di colpire obiettivi militari per proteggere la propria sovranità, lavede questa mossa come una provocazione diretta e una giustificazione per intensificare le proprie operazioni militari.