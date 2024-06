Festa del maggio con il cardinale A tavola anche la squadra campione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) Unadelche rimarrà nella memoria di molti perché, come accadde nel 2022, l’antico Ricreatorio, oltre a ospitare i Costoniani di ogni generazione, ha avuto come ospite d’onore ladella Vismederi Costone e tutto lo staff tecnico e dirigenziale, capitanato dal presidente Emanuele Montomoli, che il 25ha conquistato la promozione nella serie B interregionale. Ci sono voluti dunque ben 57 anni per ‘vendicare’ quel derby giocato nell’aprile del ‘67 al Palazzetto di Via Vivaldi ancora senza finestre, vinto dagli avversari con un tiro libero realizzato a tempo scaduto; 64-63 il risultato finale di una stracittadina che fece registrare turbolenzenel dopo gara. Tanti costoniani, l’altra sera per il viale del Ricreatorio, madurante la cena, hanno ricordato quei momenti, ma questa volta sorridendo, visto che la storia attuale parla di un epilogo diverso.