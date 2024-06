Una partita di m hanno aggiustato | la folle teorie su Angela e Affari Tuoi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024)e Tommaso sono i protagonisti dell'ultima puntata didell'era Amadeus.cercato in tutti i modi di sfidare la fortuna e alla fineavuto ragione loro. Ladi sabato 1 giugno si è giocata sul filo del rasoio. Via tanti pacchi blu ma anche tantissimi pacchi rossi. I concorrenti sono arrivati alla fine con il pacco da 200.000 che però è sfumato proprio negli ultimi colpi e quando da parte restavano solo 5.000 euro ecco che è arrivata la richiesta puntuale di andare alla Regione fortunata. E così Amadeus ha concluso in bellezza questo suo percorso, con una vittoria da 50.000 grazie alla Sicilia che ha premiato i concorrenti. Un finale perfetto per questa esperienza di Ama al timone di. Si è congedato senza fare grandi discorsi ma ha ringraziato il pubblico e tutta la Rai.