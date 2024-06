Valdinievole Montecatini Il nuovo diesse è Pisani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024)a lavoro per disegnare la squadra 2024-2025. Dopo la conferma di mister Ennio Pellegrini sulla panchina degli aironi, arriva ildirettore sportivo e altro non è che una vecchia conoscenza del calcio termale, si tratta di Simoneche aveva giocato coi colori biancocelesti dagli anni 2010 e nemmeno a dirlo gestito dal tecnico Ennio Pellegrini. Oggi le cose sembra vogliono tornare a quei fasti, con Pellegrini in panchina e l’ex bomber a ricoprire il ruolo di direttore sportivo.è orgoglioso della chiamata nella città delle terme: "È una cosa che mi entusiasma – ci ha detto – ma non sarà un impegno facile perché vincere piace a tutti da ogni parte e quando arriva un personaggiola tifoseria vorrebbe subito essere al vertice, ma in campo ci saranno anche gli avversari.