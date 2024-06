Teatro musica comicità Festival Terre Insubri un’estate da applausi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 1 giugno 2024) L’edizione è la numero 18 e gli spettacoli in programma sono 20, sparsi in quasi altrettante location dell’a, tra le province di Varese, Verbano Cusio Ossola, Como e Milano. Ildel, dellae delladelleha costruito anche per quest’estate un cartellone ricco e variegato, in cui le proposte sono quasi tutte gratuite. Ad illustrare il programma 2024 è stato l’ideatore e direttore artistico, l’attore luinese Francesco Pellicini. Sede della presentazione la Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, che patrocina e sostiene ilinsieme a Regione Lombardia, Camera di Commercio di Varese e venti amministrazioni comunali. La manifestazione culturale, giunta alla "maggiore età", è ormai diventata un classico delle estati, riuscendo a crescere e confermarsi con successo anno dopo anno.