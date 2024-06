Fonte : ilgiorno di 1 giu 2024

Ma la transizione ecologica non può passare dal bruciare gli scarti! Già vent'anni fa abbiamo lavorato per dire no al piccolo impianto che venne presentato alla popolazione come un caminetto! Ecco il rischio di accettare, sottovalutare, disinteressarsi: una volta che un impianto c'è, se non va in fallimento può solo ampliarsi” concludono, invitando il Lodigiano a mobilitarsi in massa, per dire no.

Lotta contro l' inceneritore alla protesta si schiera anche il WWF | Vi aspettiamo al presidio contro il mostro