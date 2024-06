Adrenalina a 300 all’ora La lezione di Polidori | Ogni curva un’emozione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) E’ un rincorrersi di emozioni allo stato puro.e sensazioni forti raccontate in un mix unico (spazio-tempo-velocità) accompagnato dal suono, dal rombo (no, non chiamatelo rumore) dello scarico che spara a mille. Il Mugello raccontato dalla pista è una storia da vivere e rileggere tutta d’un fiato. La guida è Alessio, pilota, prof delle due ruote fra aule di istituti scolastici e corsi su strada. Lui che al Mugello c’è nato e cresciuto. La moto è una Sbk 1000, un jet che sprigiona (addirittura e ovviamente) meno cavalli e meno prestazioni rispetto a una MotoGp. Il semaforo verde del Mugello ti porta in un istante (e a 300) a scalare – in appena 230 metri – quattro marce (dalla sesta alla seconda) per affrontare laSan Donato.