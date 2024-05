Calendario Europei tiro a volo 2024 oggi | orari 24 maggio - t - program -a, stream -ng, italiani in gara

(Di venerdì 24 maggio 2024) È l’ora della verità a Lonato del Garda., venerdì 24, si svolgeranno l’ultima serie di qualificazioni e le Finali della specialità dello skeet, momento cruciale dei Campionatidi, rassegna inma fino a domenica 26. Ricordiamo infatti che in questo contesto verranno assegnate le ultime carte olimpiche dirette (una per). Ma sarà tutto fuorché una passeggiata. I componenti della Nazionale italiana infatti, a causa soprattutto di una partenza balbettante, sono infatti costretti a rincorrere. La rappresentante piazzata meglio quando mancano solo 25 piattelli al termine della fase ad eliminazione è Simona Scocchetti, attualmente nel gruppo al quarto posto con 95/100. Leggermente più indietro invece Diana Bacosi con 94/100, mentre Martina Bartolomei è scivolata in classifica fermandosi a 89/100. Più intricata la situazione in campo maschile, dove gli azzurri saranno chiamati a un miracolo sportivo.

Proseguono le qualificazioni in quel di Lonato del Garda, località che sta ospitando in questi giorni i Campionati Europei 2024 di tiro a volo, rassegna contrassegnata quest’oggi dalla quarta e dalla quinta serie della fase ad eliminazione dello skeet. oasport

Segnali di miglioramento nella seconda parte delle qualificazioni valide per i Campionati Europei 2024 di tiro a volo, rassegna in scena questa settimana al Poligono di Lonato Del Garda. Dopo una prima giornata altamente negativa gli azzurri sono saliti di colpi in occasione della seconda giornata, ritrovandosi nel gruppo al quattordicesimo posto quando manca una sola serie dalla fine. oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei di tiro a volo 2024, specialità skeet a Lonato in Lombardia. La rassegna continentale va in scena dal 17 al 26 maggio: in terra bresciana dopo le gare riservate al trap (17-20 maggio) è il momento dello skeet (22-26 maggio). oasport

LIVE Tiro a volo, Europei 2024 in DIRETTA: l'Italia si aggrappa a Scocchetti nello skeet

