I concerti di maggio a Off Topic – A cura di The Goodness Factory

(Di giovedì 23 maggio 2024) Venerdì 24, alle 22:00 Thee OFFpresentano: ALESSIO BONDÌ LIVE L’evento si svolge in sala CUBO Prevendita qui: https://dice.fm/…/wk26p-alessio-bond-24th-may-off-… Alessio Bondì è un cantautore siciliano classe ’88. Già vincitore del Premio De André nel 2013 con In funn’o mare e la targa Siae al Premio Parodi nel 2014 con Rimmillu ru’ voti. Nella sua musica il suono arcaico del dialetto palermitano si sposa con ritmi e timbri contemporanei. Nella poetica di Bondì il dialetto diventa chiave diretta per l’infanzia, il sogno, il misterioso mondo delle emozioni. Attualmente sta lavorando al suo quarto album in studio.Nel 2015 pubblica per 800A Records e Malintenti Dischi il suo primo album Sfardo che viene accolto calorosamente da pubblico e critica. In quell’anno le tre canzoni più ascoltate a Palermo su Spotify sono sue. Si esibisce costantemente in tutta Italia e Sfardo è finalista al Tenco come miglior album d’esordio, miglior album in dialetto e migliore canzone (Vucciria).