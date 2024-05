(Di giovedì 16 maggio 2024) Lo sviluppo costante dei rapporti"non è solo nell'interesse fondamentale dei due Paesi e dei due popoli, ma favorisce anche la, lae la prosperità della regione e del mondo in generale". Il presidente Xi Jinping, aprendo il bilaterale n.43 con l'omologo Vladimir, ha detto che "nel nuovo viaggio, laè pronta a lavorare con laper rimanere un buon vicino, un buon amico e un buon partner fidandosi l'uno dell'altro e continuando a consolidare l'amicizia tra i due popoli nel rispettivo sviluppo nazionale, nella rivitalizzazione e nel sostegno all'equità e alla giustizia nel mondo".è arrivato stamattina in piazza Tienanmen a Pechino in vista della cerimonia di benvenuto, primo evento della sua visita di ...

Xi a Putin: i legami Cina-Russia favoriscono pace e stabilità - Xi a Putin: i legami cina-russia favoriscono pace e stabilità - Lo sviluppo costante dei rapporti cina-russia "non è solo nell'interesse fondamentale dei due Paesi e dei due popoli, ma favorisce anche la pace, la stabilità e la prosperità della regione e del mondo ...

Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta | Zelensky: «Situazione a Kharkiv parzialmente stabilizzata». Putin arrivato in Cina - Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta | Zelensky: «Situazione a Kharkiv parzialmente stabilizzata». Putin arrivato in Cina - L’incontro numero 42 tra il presidente cinese Xi Jinping e quello russo Vladimir Putin, giovedì 16 e venerdì 17 maggio a Pechino. Una visita che segue di poche ore… Leggi ...

Putin in Cina: Xi Jinping accoglie il presidente russo - Putin in Cina: Xi Jinping accoglie il presidente russo - PECHINO (AP) – Il presidente cinese Xi Jinping ha accolto giovedì il presidente russo Vladimir Putin all’inizio di una visita di stato di due giorni ...