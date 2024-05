Volley serie B2 Lo sponsor Luca Gambini | Stagione fantastica Battistelli liquida anche il Cervia Ora playoff decisivi con Modena

(Di giovedì 16 maggio 2024) Si conclude la regular season della Bartistelli BluPesaro con l’ennesimo successo, il ventiduesimo stagionale. Le Baltigirls hanno ragione agevolmentedel, battuto per 3-0, che solo a tratti prova a mettere in difficoltà le padroni di casa. Ora si pensa già alle prossime due gare dipromozione che vedranno laaffrontare la Zerosystem. Prima gara in trasferta il 18 maggio e ritorno al PalaMegabox il 25 maggio. In palio c’è laB1. Così commenta il campionato fin qui svolto il codellaMeccanica: "E’ stata una, sono stato catapultato nel mondo ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-9 La pipe di Nervini che mette a segno il suo primo punto in Nazionale e chiude il secondo set! Italia dominante, squadra concentratissima quella azzurra! 24-9 Muroooooooooooooooooooo ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-20 La parallela di Lazic da zona 4 23-19 Diagonale stretta di Piva da zona 4 22-19 Errore al servizio Svezia 21-19 Primo tempo Andersson 21-18 Errore al servizio Svezia 20-18 Mano out Lazic da zona ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-25 Sbaglia la battuta Antropova e la Polonia va sul 2-0. azzurre appannate , alla Polonia è bastato sbagliare meno in battuta e fare più attenzione a muro per vincere questo secondo set, dominato da ...

Netflix diventa (anche in Italia) la Casa Globale delle Partite NFL a Natale 2025 e 2026 - Netflix diventa (anche in Italia) la Casa Globale delle Partite NFL a Natale 2025 e 2026 - IL MEGLIO DEL volley INTERNAZIONALE, IL BASKET E MOLTO ALTRO ... set per le riprese della terza stagione di Petra che iniziano oggi a Genova. Con lei torna anche l’immancabile Andrea Pennacchi nel ...

Beach volley, che spettacolo a Cervia con il Future World Tour - Beach volley, che spettacolo a Cervia con il Future World Tour - Un weekend con il grande beach volley internazionale al Bagno Fantini di Cervia, la culla di questa disciplina in Italia, che ospita il primo di ...

LIVE Italia-Germania, Nations League volley femminile in DIRETTA: le azzurre sono già spalle al muro - LIVE Italia-Germania, Nations League volley femminile in DIRETTA: le azzurre sono già spalle al muro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sfida della Nations League per la Nazionale italiana ...