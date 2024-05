Superbonus - al Senato si discute il decreto | le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia – La diretta tv

(Di giovedì 16 maggio 2024) Alsidele della conversione in legge del-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria. In Assemblea ci saranno ledidi, posta dal Ministro per i rapporti con i Parlamento, a cui seguirà la votazione nominale con appello. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Spalmadetrazioni in dieci anni. Taglio al bonus ristrutturazioni. Stop alle compensazioni per le banche. Sono alcune delle novità inserite nel testo del decreto Superbonus

Il superbonus oggi alla prova della fiducia in Senato - Il superbonus oggi alla prova della fiducia in senato - oggi il decreto superbonus attende l’ok dell’aula del senato col voto di fiducia. La Commissione europea rivede al rialzo le attese sulla crescita dell’economia in Italia quest’anno: Pil +0,9%, da ...

Boccia ha la memoria corta sul supporto del PD al Superbonus - Boccia ha la memoria corta sul supporto del PD al superbonus - , il capogruppo del Partito Democratico Francesco Boccia ha detto che il suo partito non si pente di aver sostenuto il superbonus, fornendo però una ricostruzione lacunosa dei fatti. «Per noi il Super ...

Superbonus, detrazioni in 10 anni al taglio al 30% dal 2028: ecco le novità del decreto - superbonus, detrazioni in 10 anni al taglio al 30% dal 2028: ecco le novità del decreto - Il decreto superbonus, che ha ricevuto il via libera dalla commissione Finanze del senato e attende ora l’approvazione dell'aula con il voto di fiducia (in programma oggi, giovedì ...