pace". Con queste parole, pronunciate da Papa Francesco, Roberto Di Sante correrà domenica prossima, 3 novembre, la maratona di New York. Il giornalista, autore del libro 'Corri. Dall'inferno a Central Park', si cimenterà ancora una volta con una delle corse più dure al mondo. Oltre 42 chilometri di fatica e lacrime, ma anche bellezza e gioia: "Il sogno di completare la maratona di New York mi ha salvato la vita. Ogni volta che corro riscopro il mondo che mi circonda, lo vedo sotto una luce nuova. E alla fine non mi fermo mai", ha raccontato all'Adnkronos Di Sante, che dopo dieci anni è tornato nella Grande Mela per superare i suoi limiti: "Ringrazio l'Athletica Vaticana che mi ha dato la possibilità di farlo con la loro maglia e le parole del Santo Padre.

Di Sante alla maratona di New York con le parole del Papa: "Per sognare un mondo di pace"

In quel momento ho deciso che avrei corso la maratona di New York", così è nata la passione per la corsa di Di Sante. "Ricordo ancora che quando ... e mostrano il mio libro nelle foto. Grazie alla ...

Correndo per la pace a New York: lo scrittore Roberto Di Sante alla storica maratona (con una maglietta di Athletica Vaticana)

Roberto Di Sante, l’autore del best seller “Corri. Dall’inferno a Central Park”, domenica 3 novembre tornerà a correre, ...

Di Sante al via della Maratona di New York con Athletica Vaticana

ROMA (ITALPRESS) - Roberto Di Sante, l'autore del best seller"Corri. Dall'inferno a Central Park", domenica 3 novembre torneràa correre, dopo di ...

Un anconetano alla maratona di New York: "Corro per la ricerca sui linfomi. Siamo già a 3mila euro"

Francesco Stefanelli è un podista amatore in gara domenica: "Mi alleno da quasi un anno". Parteciperà per la Fondazione Lorenzo Farinelli e per promuovere la raccolta fondi online che punta a finanzia ...