Sky Sport Serie B 2023 24 Playoff e Playout - Palinsesto Telecronisti NOW 1 - -7, 18 Maggio

(Di giovedì 16 maggio 2024) Tempo di ultimi verdetti per laBKT. Dopo la conclusione della stagione regolare, è tempo di, che determineranno l’ultima squadra che il prossimo anno giocherà inA e la quarta che retrocederà inC. In questo primo turno dile squadre arrivate tra la quinta e l’ottava posizione si si affronteranno in gara secca, premiando in caso di pareggio la miglior classificata. Si parte venerdì alle 20.30 con Palermo-Sampdoria (SkyCalcio, Sky251 e in streaming su NOW) per proseguire sabato, alla stessa ora, con Catanzaro-Brescia (Sky252 e in streaming su NOW). Per quanto riguarda iinvece, appuntamento a giovedì sera, sempre alle 20.30 per la gara di andata ...