Roma - l’ospite inatteso | serpente si intrufola nei garage condominial - paura per i residenti

(Di giovedì 16 maggio 2024) Momenti di apprensione ieri sera in un condomino della zona del Tuscolano aquando unè riuscito ad introdursi neii. Sul posto è intervenuto il noto etologo Andrea Lunerti unitamente agli agenti della Polizia di Stato. Una volta recuperato l’animale il sospiro di sollievo: ilnon era velenoso.spaventa condomini al Tuscolano: recuperato da Andrea Lunerti – (ilcorrieredellacitta.com) Un ospite. E’ stato decisamente un fuori programma quello vissuto nelle scorse ore dai condomini di uno stabile al Tuscolano: undi discrete dimensioni si è infattito neidel palazzo spaventando i. Immediatamente, temendo si ...

