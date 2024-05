Quanto guadagna la Juventus con la vittoria della Coppa Italia

2024-05-15 23:07:14 Giorni caldissimi per il calcio Italia no! Il terzo tempo…non è stato l’incanto dell’Atalanta. Dopo essere caduto alla Lazio nel 2019 e alla stessa Juve nel 2021, La ‘Dea’ perde la terza finale di Coppa Italia dell”Era ...

Mercoledì 15 maggio 2024, dati auditel e share della fascia prime time. Anche ieri sera è tornata la sfida tra le reti televisive a suon di programmi tv con Rai e Mediaset in prima linea che si sono contesi il primato di Ascolti con la messa in ...

Allegri ai saluti 'se andrò via, lascio Juve forte' - Allegri ai saluti 'se andrò via, lascio Juve forte' - Novanta minuti che non saranno gli ultimi in bianconero perché restano ancora due giornate di campionato, ma la coppa Italia vinta all'Olimpico, con ogni probabilità, sarà l'ultimo titolo di ...