Palermo (Acea) entra nel board della Scuola Politica Vivere nella comunità. Tutte le novità - Palermo (Acea) entra nel board della scuola Politica Vivere nella comunità. Tutte le novità - “Far parte di una scuola di formazione politica come ‘Vivere nella Comunità’, che investe nella formazione di giovani talenti un giorno al servizio del Paese e delle istituzioni, rappresenta per me un ...

Anche a Copertino il progetto Mus-e "Ponti d'amicizia" tra scuola primaria e ospedale pediatrico - Anche a Copertino il progetto Mus-e "Ponti d'amicizia" tra scuola primaria e ospedale pediatrico - COPERTINO - Sarà presentato al pubblico nell’ambito della rassegna “Il Veliero Parlante, venerdì 17 maggio alle 9 al Castello di Copertino, il progetto “Ponti d’amicizia”, con cui Fondazione Mus-e Ita ...

Caserta, mobilità docenti nelle scuole: 847 posti per i trasferimenti - Caserta, mobilità docenti nelle scuole: 847 posti per i trasferimenti - Buone notizie per la mobilità dei docenti: a disposizione circa 800 posti. L'ambito territoriale di Caserta ha pubblicato le sedi disponibili per le scuole di ogni ordine e grado, ...