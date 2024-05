La ferita all' addome - il coma farmacologic - le ore decisive | come sta Robert Fico

La notizia del giorno è senza dubbio l' Attentato al premier slovacco Robert Fico . L'operazione all'addome che si è resa obbligatoria dopo i colpi di pistola all'addome e al petto, è andata bene. Il politico si trova ora in coma farmacologico. La ...

Nel primo pomeriggio di mercoledì 15 maggio, il primo ministro slovacco Robert Fico è stato ferito da alcuni colpi di arma da fuoco ed è stato portato in elicottero in gravi condizioni in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento ...