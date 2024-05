Il punto di vista di Petacchi | | Per vincere in testa già sul ponte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 16 maggio 2024) A Cento domani in veste di commentatore al Processo alla Tappa ci sarà anche Alessandro, tra i migliori velocisti di sempre. Con 179 vittorie, Alejet ha fatto della velocità la sua arma vincente e un colpo d’occhio e di reni che lo ha visto imporsi sui più grandi. E’ lui per noi a commentare il finale della tappa Riccione – Cento, dopo 179 km piatti. "E’ la tappa più piatta del Giro d’Italia e quasi si può paragonare a una cronometro ma, come stiamo vedendo anche in queste tappe, la corsa la fanno sempre i corridori, sono loro a decidere e capaci di rendere dure anche le giornate più semplici – spiega- Può dunque succedere di tutto e soprattutto se cambia il meteo, con pioggia o vento che tante volte crea problemi. Al 90% dovrebbe essere una tappa per velocisti ma non si può mai dire fino alla fine". E guarda gli ultimi km, con il...