Ho i piedi sanguinanti e prima o poi svuoterò i cassetti | l' ingrato Roberto Salis minaccia il governo

(Di giovedì 16 maggio 2024) Tutto merito del "clamore", in particolare della candidatura con Avs alle europee: queste le ragioni, secondo il padre, per le quali Ilariaha ottenuto i domiciliari in Ungheria. Una svolta, un passo in avanti, per il qualenon sente di dover offrire alcun ringraziamento al, che ovviamente ha lavorato a lungo sottotraccia per sbloccare la situazione, chiedendo alle opposizioni di abbassare il tono dello scontro con l'Ungheria, proprio per ottenere dei risultati. Insomma, una discreta ingratitudine da parte del signor, ingratitudine che ha mostrato a caldissimo, nelle interviste concesse in tv, da Otto e Mezzo adi Domani. E il giorno successivo, ecco che rincara la dose con una tripletta di interviste, concesse a ...