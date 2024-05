Garavaglia - nonostante FI siamo andati avanti sul Superbonus

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) "Qualche considerazione sul metodo di questo provvedimento. Non è stato facile. Perché il gruppo di Forza Italia non solo si è astenuto sull'emendamento governativo ma ha anche votato con l'opposizione.l'atteggiamento di Forza Italia l'emendamento è stato approvato e i lavori si sono chiusi in maniera ordinata con il mandato al relatore a Salvitti". Lo ha detto il senatore della Lega Massimo, presidente della Commissione Finanze del Senato, nel corso delle dichiarazioni di voto in Aula sulla fiducia sul decreto, parlando della discussione in commissione.