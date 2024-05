Fisioterapista ucciso a Bari | arrestato un uomo di 59 anni Il movente | danni alla figlia e una causa civile

(Di giovedì 16 maggio 2024) La polizia hae portato in carcere una persona a Canosa di Puglia () ritenuta responsabile dell'ideazione e dell'esecuzione dell'omicidio del63enne Mauro Di...

La polizia ha arrestato e portato in carcere una persona a Canosa di Puglia ( Bari ) ritenuta responsabile dell'ideazione e dell'esecuzione dell'omicidio del Fisiotera pista 63enne Mauro Di...

Costrette a prostituirsi, la verità della 16enne al papà poliziotto: «Devo pagare per quello che ho fatto, sono io lo schifo» - Costrette a prostituirsi, la verità della 16enne al papà poliziotto: «Devo pagare per quello che ho fatto, sono io lo schifo» - Il padre della ragazzina è un collega del papà di Nico Basile, una delle dieci persone arrestate due anni dopo in seguito all'inchiesta della Squadra mobile di Bari. I due avevano anche avuto ...

Uccise un fisioterapista per vendicare la figlia, arrestato un uomo - Uccise un fisioterapista per vendicare la figlia, arrestato un uomo - AGI - È un uomo di 59 anni di Canosa di Puglia, operaio edile, incensurato, la persona arrestata dalla polizia questa mattina: è accusato di aver ucciso il fisioterapista 63enne Mauro Di Giacomo, il 1 ...