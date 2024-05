Christian Di Martino esce dalla terapia intensiva - il questore | In lui rivedo i nostri ragazzi che ogni giorno danno il massimo

(Di giovedì 16 maggio 2024) Milano, 16 maggio 2024 – A una settimana esatta dall'accoltellamento che l'aveva ridotto in fin di vita, il viceispettore delle Volanti di MilanoDioggi lascerà il reparto didell'ospedale Niguarda, dove ha trascorso gli ultimi 7 giorni dopo l'intervento che gli ha salvato la vita all'alba del 9 maggio. Il poliziotto 35 enne sarà trasferito nel reparto guidatoprofessoressa Stefania Cimbanassi, direttrice del Trauma team nonché la chirurga che l'ha operato in urgenza. "Le sue condizioni stanno migliorando - dice Roberto Fumagalli, direttore dell'Anestesia e Rianimazione del Niguarda -. La situazione rianimatoria si è risolta". A Didurante l'intervento erano state trasfuse un centinaio di sacche tra sangue, plasma ed emoderivati. ...

Christian Di Martino l'agente di 35 anni accoltellato alla stazione di Lambrate l'8 maggio scorso da Hasan Hamis

