Arpat conferma | Non rilevati inquinanti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 16 maggio 2024)ha presentato il quadro completo dei risultati delle analisi, in parte già anticipati, a seguito del cedimento del muro esterno della discarica dell’ex Cava Fornace, a Montignoso. "Lo scenario che si è evidenziato – afferma– risulta coerente con un evento di natura accidentale, incidentale e di durata limitata nel tempo, a cui generalmente non sono associati impatti irreversibili sull’ambiente. Gli esiti delle analisi chimiche non rilevano la presenza diche, per tipo o concentrazione, facciano presupporre l’eventualità di danni o pericoli a carico delle risorse ambientali". Intanto il Comitato dei cittadini contro la discarica ha organizzato un incontro, aperto a tutti, che si terrà domani, alle 21, presso la sede della contrada Cervia.