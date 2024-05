Secondo qualcuno Myrta Merlino potrebbe cedere il passo a una nuova padrona di casa a partire dalla prossima stagione, ma se il problema non fosse lei?

Dopo le new entry e gli addii clamorosi della scorsa stagione, su Mediaset pare soffiare aria di altri di cambiamenti (oltre che novità anche per i palinsesti). Il focus, per ora, è tutto su Pomeriggio 5: secondo rumors che circolano ...

Stasera, domenica 12 maggio, la semifinale del serale di Amici . Su Fanpage.it, le pagelle di Fabrizio Prolli . Il coreografo ed ex professionista del talent di Maria De Filippi ha detto la sua sui concorrenti Holden , Petit, Marisol e Dustin. E su ...

Amici 23, Veronica Peparini rompe il silenzio sul rapporto con Giulia Stabile e su Dustin e Marisol in finale svela... - L'ex amatissima e seguitissima professoressa di Amici, Veronica Peparini, a ruota libera: "Con Giulia Stabile non è successo nulla, Marisol e Dustin sono due eccellenze della danza".

Giuliano Peparini, l'ex coreografo di Amici e gli abusi sessuali nella danza: «Nelle docce nudi con gli allievi» - La sicurezza dei giovani allievi al primo posto. Questo l'intento di Giuliano Peparini, l'ex coreografo di Amici di Maria De Filippi e fratello di Veronica, che in occasione dell'inaugurazione della

Ludovica di Gresy: «Io e Fedez ci frequentiamo da fine febbraio ma siamo solo amici. Dopo il caso di Iovino mi ha chiamato per scusarsi» - Ludovica di Gresy: «Io e Fedez ci frequentiamo da fine febbraio ma siamo solo amici. Dopo il caso di Iovino mi ha chiamato per scusarsi» - Si sono conosciuti a fine febbraio da Cipriani, locale in della Milano bene, tramite amici comuni. Lui si era appena separato da Chiara Ferragni, lei era lì con alcune amiche.