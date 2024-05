A New York molte case hanno stanze per nascondersi in caso di emergenza

(Di giovedì 16 maggio 2024) La prima a risvegliare l’animo irrequieto dei newyorchesi è stata Julia Roberts. È successo un anno fa quando Netflix ha lanciato “Leave The World Behind”, un thriller catastrofista in cui una coppia di facoltosi professionisti (Julia ed Ethan Hawke) decidono di trascorrere un weekend coi figli, affittando una villa in un lembo isolato a Long Island, un paio d’ore dal loro appartamento di Manhattan. Solo che nella trama “lasciarsi il mondo alle spalle” corrisponde a uscire da Newpoco prima che scoppino una serie di disordini che toglieranno di mezzo internet, connessioni satellitari e strade percorribili senza il rischio di venire ammazzati. Fantascienza? Non così tanto date che solo a Manhattan negli ultimi diciotto mesi le richieste da parte di privati cittadini di dotarsi di una panic room sono aumentate del trecentoquaranta per cento. Restando nel campo ...

