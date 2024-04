Valditara chiede più severità in una scuola che si comporta sempre meglio

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 27 aprile 2024) «Il Partito democratico e la sinistra si rassegnino: il modello che ci hanno imposto dal Sessantotto in poi a noi non piace e lo stiamo cambiando». Questo «cambiamento culturale» in atto è stato spiegato dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe. Un pezzo del cambiamento che vuole attuare il ministro è stato approvato dal Senato il 17 aprile: con settantaquattro sì e cinquantasei ha votato a favore del disegno di legge (ddl) “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”. Adesso il ddl passerà alla Camera e, se approvato, potrebbe entrare in vigore dal prossimo anno scolastico. In sostanza, il ddl rende più influente il voto in condotta per rafforzare il valore delmento studentesco. ...