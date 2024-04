Il piccolo ristorante giapponese nella periferia di Roma - perennemente sold out

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 26 aprile 2024) È un posto inusuale Mikachan. Per la posizione, innanzitutto. All'Infernetto, in quella zona dell’Agrono vicina al litorale e urbanizzata nel dopoguerra in maniera non sempre regolare. Un sobborgo residenziale nel quale, alle spalle di un palazzo con area commerciale, farmacia, parrucchiere e pub, l'ingresso nascosto dietro uno steccato di vimini, si cela un localino annunciato solo da una piccola lanterna. Il successo di Mikachan Inusuale, Mikachan, anche perché l’insegna non è la traduzione di qualcosa di esotico, come fiori di ciliegio o cieli orientali, ma è un omaggio alla sua creatrice, italiana,na, Micaela Giambanco, ispirata fin da piccola sulla via del Giappone dall’amore per il karate e poi folgorata dalla sua cucina. Mika-chan (che suona come un vezzeggiativo, la piccola Michela) è lei, ancora quella ...