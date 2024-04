ITALIA – MACEDONIA DEL NORD | PARTITA IN DIRETTA

(Di venerdì 12 aprile 2024) Pubblicato il 12 Aprile, 2024 Dopo l’under 20 maschile che ha guadagnato meritatamente (nonostante alti e bassi) la qualificazione al prossimo Campionato Europeo, è il momento degli azzurri under 18 che sono chiamati a giocare un mini girone per qualificarsi ai prossimi Campionati Europei I 14 AZZURRINI CONVOCATINicolò Garello (Diavoli Rosa); Simone Bertoncello (Bassano Volley); Alessandro Benacchio, Simone Porro, Francesco Crosato (Treviso Volley); Andrea Ruzza (Pallavolo Padova); Gianluca Cremoni, Andrea Giani (Lube Civitanova Volley); Davide Boschini, Nicola Mussari (Itas Trentino Volley); Lorenzo Ciampi (Mint Vero Volley Monza); Jacopo Tosti (Marino Pallavolo); Andrea Usanza (Volley Montichiari); Manuel Zlatanov (Gas Sales Bluenergy Piacenza). LA FORMULA DEL TORNEOSi qualificheranno ai Campionati Europei le prime due classificate di ciascun girone (Pool A, Pool B, Pool C, ...

