Chuck Norris a 84 anni tira di boxe e si prepara al prossimo film VIDEO

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 14 marzo 2024) Avere 84ma sentirsene 48, questo sembra essere il destino diche, proprio in occasione del suo compleanno, si mostra in unsu Instagram in perfetta forma mentredi. Con l’occasione, poi, l’attore ne approfitta per ringraziare tutti per gli auguri ricevuti e per ribadire di sentirsi in perfetta forma, nonostante tempo fa sia stato colpito da due infarti consecutivi, nel giro di pochi minuti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) E, forse, non poteva essere altrimenti per un personaggio, come lui, votato all’action. la sua carriera cinematografica, infatti, deve molto a questo genere e, in modo ...