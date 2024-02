Inter | un 2024 da record anche a livello europeo | tutti i numeri della banda Inzaghi

(Di giovedì 29 febbraio 2024) L’di Simonesta ritoccando ogni tipo di, grazie ad un’impressionante continuità di rendimento che in...

Inter - Inzaghi: "Sto benissimo qui, Scudetto Pensiamo al Genoa": Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria per 4-0 contro l'Atalanta: "Sono stati bravissimi. In avvio l'Atalanta ci pressava alta e non abbiamo ...napolimagazine

Inter Atalanta, piovono polemiche: il guardalinee alza la bandierina ma l’azione va avanti e l’arbitro fischia rigore – FOTO: Inter Atalanta, piovono polemiche: il guardalinee alza la bandierina ma l’azione va avanti e l’arbitro fischia rigore. La FOTO dell’Intervento Nella sera in cui l’Inter stravince contro l’Atalanta ...milannews24

Calcio: Inter-Atalanta 4-0: Inter-Atalanta 4-0 (2-0). Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian (1' st Dumfries), Barella, Asllani, Mkhitaryan (17' st Frattesi, 28' st Klaassen ...ansa